Betere arbeidsvoorwaarden en meer plaatsen aan inkomenstarief in Vlaamse kinderopvang: "Dit is nog maar een eerste stap"

Het plan is een belangrijke stap vooruit, een heel belangrijk signaal naar de sector, "maar we weten ook heel goed dat het hiermee niet gedaan is", zegt Dalle. "We investeren in kwaliteit en in betere ondersteuning. Dit is een eerste stap, maar we zijn ons bewust van de enorme uitdaging waar we voorstaan. We moeten voortwerken aan een echt toekomstplan om de kinderopvang nog meer te versterken, om het een aantrekkelijke sector te maken voor medewerkers. Duizenden mensen geven het beste van zichzelf voor de toekomst van onze kinderen. Het is een fantastische sector, we moeten die aantrekkelijker maken, en als Vlaamse regering gaan we daarin investeren."