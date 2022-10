Voor het eerst vliegt een Russische kosmonaut mee met Amerikaanse SpaceX-raket: zijn de banden weer aangehaald?

Eind februari dreigde de intussen voormalige Roskosmos-baas Dmitri Rogozin om het ISS te laten neerstorten op Europa of de VS als de geplande sancties van het westen tegen Rusland zouden doorgaan. Rusland haalde in het voorjaar ook al z'n personeel weg uit de Europese lanceerbasis in Frans Guyana, waar tot dan toe regelmatig Russische Sojoezraketten werden gelanceerd. Als reactie stopte Europa dan weer de samenwerking voor een belangrijke Marsmissie die normaal vorige maand zou worden gelanceerd.