Elon Musk wil Twitter tot een "alles-app" ombouwen: gaat hij de populaire app WeChat in China achterna?

Wie China zegt, zegt ook data. Alles ineen, is dat wel veilig? "We delen toch al die data, vaak ook met hetzelfde bedrijf, want verschillende apps die we gebruiken zijn allemaal van Meta (het moederbedrijf achter Facebook en Instagram bijvoorbeeld, nvdr.). Het is ook niet het delen van data dat per se een privacyrisico is, maar hoe daar wordt mee omgegaan. En dan is de politieke context van China wel een probleem, omdat de regelgeving rond privacy daar veel minder streng is. Daar zou ik me inderdaad ook zorgen maken bij een app als WeChat. Maar bij ons is er meer wetgeving die je privacy beschermt, dus dat probleem stelt zich niet", besluit Lemaire.