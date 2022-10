Werkstraf voor Leuvense activiste na doortocht in ambtswoning Jan Jambon

Volgens de activiste deed ze daarmee niets mis. “Het ging om spullen die met belastingsgeld zijn betaald, dat is toch geen diefstal?”, klonk het in een poging zichzelf te verdedigen voor de rechtbank. “Ik zie niet in waarom ik moet gestraft worden.” De rechtbank zag dat anders en veroordeelde Samijn tot een werkstraf van honderd uur voor diefstal, valsheid in informatica en externe hacking. De beklaagde had namelijk een powerpointpresentatie aangepast op een laptop die ze had geopend in het Errerahuis. "De code stond op de laptop. Ik heb inderdaad een slide bijgevoegd met cijfers over pedo-porno en mensenhandel in verschillende Europese landen. Ik wilde dat die boodschap gelezen werd”, klonk haar uitleg daarover.

De vrouw doolde anderhalf uur door het gebouw en werd uiteindelijk buitengelaten door de conciërge. Volgens het parket van Brussel zou ze daarbij geweld hebben gebruikt, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen.