WK voetbal was nog nooit zo omstreden: moderne slavernij, airco in de stadions en de almachtige emir van Qatar

Qatar bestaat uit een schiereiland en enkele kleine eilandjes in de Perzische Golf. Er wonen 2,7 miljoen mensen, maar de meesten zijn gastarbeiders uit Zuid-Azië. Slechts een vijfde van de inwoners zijn Qatarezen met de lokale nationaliteit. Zij spreken Arabisch en zijn soennietische moslims. Het land is erg rijk door olie en gas, en bezit een van de grootste aardgasreserves ter wereld.

Het land is een absolute monarchie en wordt sinds de 18e eeuw geregeerd door de dynastie van Al-Thani. De huidige emir voert een onafhankelijk buitenlands beleid en heeft goede relaties met het sjiitische Iran en de taliban in Afghanistan, maar biedt ook onderdak aan leden van de radicaal-soennitische Moslimbroederschap. Om die reden werd Qatar jarenlang geboycot door de andere Golfstaten zoals Saudi-Arabië. Qatar eet echter uit veel ruiven tegelijk: zo is daar ook CentCom gevestigd, het hoofdkwartier van de VS-troepen in het Midden-Oosten (voor Irak en Afghanistan), en er is een grote VS-luchtmachtbasis in Al Udayd. Daarnaast zijn ook wat Britse en Turkse militairen gelegerd in Qatar. Het staatje was ook gastheer voor gesprekken tussen de VS en de taliban.

Het emiraat is ook de thuisbasis van de grote luchtvaartmaatschappij Qatar Airways en van de populaire Arabische tv-zender Al Jazeera, ook al is de vrijheid van meningsuiting er niet echt gevestigd. Qatar zet zich op de kaart met internationale sportwedstrijden in golf, tennis, Formule-1-autoracen, wielrennen en dus met het bezit van voetbalclub PSG en de organisatie van het WK voetbal.