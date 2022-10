Zware straffen voor mensensmokkelaars die in Zeebrugge tegen de lamp liepen

Het gerecht kwam de bende op het spoor toen de politie een groep transmigranten vond in de haven van Zeebrugge. Op 7 september 2017 ontdekten agenten zeven vluchtelingen, onder wie drie jonge kinderen, in een piepkleine ruimte achter een valse wand van een bestelwagen. De Bulgaarse chauffeur werd tot vier jaar effectieve celstraf veroordeeld. Door verder onderzoek kwam een man van 37 uit Iran als spilfiguur in het vizier van de speurders.

Op 29 december 2019 moesten Franse reddingsdiensten negentien opvarenden van een bootje halen voor de kust van Bray-Dunes. De leveranciers van het bootje werden veroordeeld voor mensensmokkel. Maar toen bleek dat ze deel uitmaakten van de bende rond de Iraniër. Die bende kon in totaal aan 32 gevallen van mensensmokkel gelinkt worden.