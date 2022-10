15 migranten verdrinken voor de kust van Lesbos

Voor de kust van Lesbos, is een rubberboot gezonken. Op de boot zaten zeker zo'n 40 mensen. 5 migranten konden van de boot gered worden, maar volgens de Griekse kustwacht kwamen zeker ook 15 mensen om. De reddingsoperatie duurt nog de hele ochtend.

Enkele uren voordien was vlakbij het eiland Kythira ook al een zeilboot in moeilijkheden geraakt en gezonken, vlakbij het havenstadje Diakofti. De boot was op een rots gevaren. Vermoedelijk speelde de strakke wind een belangrijke rol.

Sommige migranten en vluchtelingen konden al zwemmend de kust bereiken, en dankzij een gemeenschappelijke actie van de hulpdiensten konden 80 mensen gered worden. Aan boord waren ongeveer 95 migranten.

De overtocht van Turkije naar Griekenland is al jaren een veel gebruikte route voor mensen op de vlucht vanuit het Midden-Oosten. Recent werden een aantal nieuwe routes populairder, in een poging de kustwacht te ontlopen. De route via Kythira is zo'n nieuwe route, die vaak door smokkelaars wordt gebruikt.

Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend.