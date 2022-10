17 Limburgse organisaties uit de zorg- en welzijnssector gaan samenwerken met UHasselt en hogescholen PXL en UCLL

In ziekenhuizen zijn er veel data aanwezig: patiënten vullen bijvoorbeeld tevredenheidsenquêtes in. In eerstelijnszones is dat voorlopig veel minder het geval en dat hopen de 17 organisaties nu dus te verbeteren. De samenwerking en uitwisseling tussen de eerstelijnszones en kennisinstellingen zorgen ervoor dat wetenschappelijke kennis en innovaties beter kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Omgekeerd voedt de kennis uit de dagelijkse praktijk ook het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs.

Kaat Ieven, huisarts en voorzitter van de eerstelijnszone Kemp en Duin, geeft een concreet voorbeeld: "In onze eerstelijnszone zagen we dat de vaccinatiegraad tegen het coronavirus in bepaalde wijken veel lager lag dan het gemiddelde. Binnen die wijken hebben we in huisartsenpraktijken studenten ingeschakeld om extra informatie te geven aan mensen die zich niet lieten vaccineren. We blijven met de vraag zitten wat daar het effect van is geweest. Nu de hogescholen en universiteit meer betrokken worden gaan we zo'n dingen in de toekomst hopelijk beter kunnen nagaan."