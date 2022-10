400 voetbalsupporters veroorzaken rellen bij Europese basketmatch van BC Oostende: "Nog nooit meegemaakt"

Nochtans had BCO voorzorgsmaatregelen genomen. "We hebben iedereen gefouilleerd. We werkten ook met aparte vakken met politie erbij. Maar wij vallen niet onder de Voetbalwet. Wij zijn een evenement en in die zin is er geen structurele ondersteuning van de politie, wij moesten die dus zelf voorzien. Wij zijn niet gewoon om voetbalsupporters op een basketmatch te zien, met alle gevolgen van dien."