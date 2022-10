Openbare verlichting in Kortrijk wordt aangepast en dat moet manueel: "13.000 lichtpunten, een werk van ettelijke weken "

Jens Decubber, technisch coördinator van Fluvius, begeleidt één van de ploegen die van cabine naar cabine trekt om openbare verlichting te doven. “Het is ingewikkelder dan gewoon een knopje indrukken. Afhankelijk van het type, zijn we tien minuten tot een half uur bezig per cabine. Het heeft dus behoorlijk wat voeten in de aarde vooraleer deze klus geklaard is”, zegt Jens Decubber, technisch coördinator bij Fluvius.