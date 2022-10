"Muziek kan een hard verhaal verzachten": waarom de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah stiekem een musical is

In “Rebel” zien we hoe Kamal, een jonge rapper uit Brussel, vertrekt naar Syrië met de intentie om daar de Syrische bevolking te helpen. Hij raakt echter verzeild in een machtsstrijd met een gelovige militie. Thuis in Brussel zien we hoe zijn jongere broer Nassim wordt verleid door radicale rekruteerders om ook naar Syrië te vertrekken. Hun moeder is ten einde raad en het ziet er niet goed uit voor de broers.

Plots gebeurt het laatste wat je zou verwachten: het hoofdpersonage begint te rappen. In de film zitten enkele muzikale scènes die opzettelijk breken met wat je verwacht bij een film over een hard onderwerp, zoals de oorlog in Syrië. “Muziek maakt het zware verhaal zachter en poëtischer”, vertellen Adil El Arbi en Bilall Fallah.