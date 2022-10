Opgelet: kruispunt A12 aan Duvel Moortgat afgesloten voor werken aan verkeerslichten

Er komt onder meer de zogenaamde "dilemmazone bewaking". In het gebied kunnen bestuurders belissen of ze door het oranje licht rijden of stoppen. In die zone komt extra detectie zodat het licht iets langer groen blijft als het voertuig zich in die zone bevindt, voor het licht oranje wordt. Dat moet ongevallen vermijden. Er komt ook een knipperlicht om bestuurders te waarschuwen dat fietsers en voetgangers de A12 kunnen oversteken.