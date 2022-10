Al bijna 50.000 mensen hopen op goedkope energie via groepsaankoop

Een kleine 50.000 gezinnen hebben zich vrijblijvend gemeld bij het Antwerpse bedrijf iChoosr voor een nieuwe groepsaankoop voor gas en elektriciteit. Dat meldt het bedrijf aan Radio2 in Antwerpen. "Gezien de beperkte communicatie is dat meer dan gemiddeld na twee weken tijd", zegt Frederic Dumalin van iChoosr. "We merken duidelijk dat mensen in deze huidige energiecrisis op zoek gaan naar oplossingen."

Op woensdag 12 oktober start een digitale veiling waar energieleveranciers een zo schepr mogelijk aanbod doen voor gas en/of elektriciteit. Vorig jaar liep de veiling van iChoosr nog af op een sisser. "We hebben intussen van enkele energieleveranciers toch al gehoord dat er interesse is. Maar veel zal afhangen van de energieprijzen op het moment van de veiling. We houden dus een slag om de arm", besluit Dumalin. "Als er een aanbod komt, kunnen ook andere geïnteresseerden zich melden tot eind oktober."