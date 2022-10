Algemeen directeur Gooik veroordeeld voor fraude en belangenvermenging: oppositiepartij Groen eist ontslag

Oppositiepartij Groen Gooik tilt zwaar aan de veroordeling. "Als hoogste gemeentelijke ambtenaar in rang dient een algemeen directeur van onberispelijk gedrag te zijn en vrij van alle verdenking, laat staan correctionele veroordelingen", laat de partij weten in een brief aan de redactie. "Het aanblijven van Eric Van Snick dient ernstig in vraag gesteld te worden. Huidig burgemeester Simon De Boeck bedekt de hele zaak met de mantel der liefde in plaats van duidelijk komaf te maken met de bewezen fraude en belangenvermenging."