Belgische justitie vergelijkt DNA gevonden bij Marc Dutroux met dat van vermiste Tanja Groen

De Belgische justitie gaat onbekend DNA dat is gevonden in de kelders en bestelwagens van Marc Dutroux vergelijken met dat van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Dat gebeurt op verzoek van de Nederlandse justitie. Dat heeft minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) donderdagavond gezegd in de Nederlandse talkshow Op1. Hij zei dat het parket-generaal in Luik alle medewerking zal verlenen.