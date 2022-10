Minister van Onderwijs Weyts na "Pano" over inclusief onderwijs: "Voor sommige kinderen is buitengewoon onderwijs beste oplossing"

Het resultaat van de huidige situatie is dat veel ouders het gevoel hebben dat hun kinderen in de kou blijven, en dat scholen al te makkelijk weigeren om kinderen met een beperking op te nemen. In "Pano" zat het verhaal van een vrouw die amper uitleg kreeg over het waarom van een weigering. Zo wel Weyts als Boeve denken dat zo'n beslissing altijd in eer en geweten genomen wordt.



Weyts: "De scholen gaan niet over een nacht ijs. En inspraak is mogelijk, maar finaal ligt het oordeel bij de klassenraad." Boeve: "In de gevallen die ik ken, overweegt men dat grondig. Maar men botst op de beperkingen van het onderwijs, om maar het lerarentekort te noemen. Of de vaststelling dat heel wat zorgcoördinatoren (die instaan voor de begeleiding van leerlingen met een beperking, nvdr.) voor de klas moeten staan. Het gewoon onderwijs worstelt met heel veel uitdagingen."