Boze toerist vernielt beelden in Vaticaanse Musea "omdat hij paus niet kan zien"

Na een heel lange periode van sluiting of beperkte toegang vanwege de coronapandemie, kunnen de Vaticaanse Musea nu weer volop toeristen ontvangen. Voor corona kwamen elk jaar zo'n 6 miljoen bezoekers langs. Dat leidde toen al tot bezorgdheid bij kunstexperts en toeristische gidsen. De Vaticaanse Musea, ondergebracht in antieke gebouwen, zijn op veel plaatsen niet aangepast om duizenden bezoekers per uur te kunnen laten doorstromen.

Nu de toeristenstroom weer op gang komt, neemt ook de bezorgdheid weer toe. Met het oog op het Heilig Jaar in 2025 wil het Vaticaan dan ook extra inzetten op beveiliging. Nu al is er een uitgebreid en gesofisticeerd videobewakingssysteem.

De meest beruchte aanval op een kunstwerk in het Vaticaan gebeurde in 1972. Een Hongaarse man sprong toen over een zij-altaar in de Sint-Pietersbasiliek en bewerkte de beroemde Pietà van de renaissancekunstenaar Michelangelo met een hamer. Hij sloeg de linkerarm van de Madonna eraf en brak haar neus en sluier. Het kunstwerk wordt sindsdien tentoongesteld achter kogelvrij glas.

De voorbije zomer hebben toeristen voor nog wel meer ontzetting gezorgd bij de inwoners van Rome. Zo werd een Canadese vrouw betrapt toen ze haar naam in het Colosseum kraste. Amerikaanse toeristen reden met hun scooters van de Spaanse Trappen, en een toerist uit Saudi-Arabië reed 's nachts met zijn gehuurde Maserati-sportwagen van diezelfde Spaanse Trappen.