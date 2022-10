Dag van de Dyslexie: "Buurman" treedt op met speciaal geschreven lied in Hogeschool PXL 

“26 letters dansen in mijn hoofd”, dat is het lied dat Geert Verdickt van "Buurman" vandaag bracht op hogeschool PXL naar aanleiding van de Dag van de Dyslexie. Verdickt heeft zelf dyslexie maar kwam op het idee voor het lied na zijn gesprek met de 10-jarige Minne. Zij heeft dyscalculie en was één van de opmerkelijke figuren die hem inspireerden voor de nummers op zijn vorige CD.