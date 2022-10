Carry Goossens weer op de planken met Kunst Veredelt in Kieldrecht: "Hier heb ik mijn vrouw leren kennen"

Bij toneelvereniging Kunst Veredelt heeft Goossens in het verleden een reputatie gekregen, die hem blijft achtervolgen. "Dat ik de actrices binnendeed, is misschien wel wat overdreven", lacht hij. "Maar ik heb er wel degelijk een lief opgedaan. Chris was actrice toen ik daar regisseerde. Drie jaar later is ze mijn vrouw geworden, en 32 jaar later is ze dat nog. De vonk van toen is een brandend vuurtje geworden. Chris acteert nu trouwens niet meer, ze heeft haar eigen yogapraktijk in onze boerderij", zegt Goossens nog.