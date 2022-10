Vzw's achter 8 Limburgse crèches stellen crisismanager aan

De raad van bestuur van vzw Hera en vzw Rheia, die acht kinderdagverblijven uitbaten in Limburg, heeft een crisismanager aangesteld. Die moet orde op zaken stellen. Er is al meer dan een week onduidelijkheid over de toekomst van de kinderdagverblijven van de groep in Lommel, Hasselt, Pelt, Hechtel-Eksel en Lanaken.