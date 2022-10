Prins Harry en Elton John vervolgen uitgever van Daily Mail voor schending privacy

Onderdeel van de klachten is dat het bedrijf in het geheim afluisterapparaten zou hebben geïnstalleerd in de huizen en auto's van mensen. Er is ook sprake van het afluisteren van telefoons en van het toegang krijgen tot bankrekeningen en financiële transacties "op illegale wijze en door manipulatie".

Stappen ook naar de rechter: de actrices Elizabeth Hurley en Sadie Frost, filmmaker en Elton Johns partner David Furnish en Doreen Lawrence, de moeder van een zwarte tiener die in 1993 werd vermoord.

"Het is voor deze mensen duidelijk dat de aangevoerde misdrijven maar het topje van de ijsberg zijn, en dat vele andere onschuldige mensen onbekende slachtoffers blijven van gelijkaardige vreselijke daden", stelt het advocatenkantoor Hamlins, dat prins Harry en Sadie Frost vertegenwoordigt in de zaak. "Ze hebben zich nu verenigd om de waarheid te onthullen en om de betrokken journalisten volledig verantwoordelijk te stellen."

Associated Newspapers, dat ook The Mail on Sunday en Mail Online uitgeeft, reageerde nog niet.