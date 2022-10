"Politiek is meer dan een lokje haar afknippen": Belgisch-Iraanse politicoloog Elly Mansoury vraagt concrete plannen voor ondersteuning protesten Iran

Het is goed dat politici de protesten in Iran ondersteunen door een schaar in hun haar te zetten, maar er is veel meer nodig dan dat alleen. Dat zegt Elly Mansoury, Belgisch-Iraanse politicoloog, in “De afspraak”. “Om het grof te zeggen: dat zijn mensen die betaald worden om aan politiek te doen, en voor mij is politiek meer dan een lokje haar afknippen.”