De moeizame jobzoektocht van Oekraïners in Brussel: "Via mijn gastgezin vond ik werk"

Dat ondervond Tetiana Smilka (44) eigenhandig. De in Tsjernobyl geboren Oekraïense kwam midden maart met haar negenjarige zoontje aan in Anderlecht. Een maand later voegde ook haar moeder zich bij hen. In Oekraïne was Smilka – die een hoger diploma in de wiskunde heeft – vooral actief in de transportsector. Maar in Brussel bleef haar cv onbeantwoord. “Dat ik geen Frans of Nederlands kan, vormde vaak een probleem. Nog vaker geloofden mogelijke werkgevers eigenlijk niet dat ik hier wil blijven. Ze zijn bang dat ze iemand opleiden die dan opnieuw weggaat. Maar ik wil echt blijven.”