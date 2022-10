De Wenkbrauwerij brengt het verhaal van de jeneverstokerijen in theaterstuk in Hasselt

Met zijn gezelschap De Wenkbrauwerij is Ief Gilis niet aan zijn proefstuk toe. Zo kroop hij al in de rol van Ief Postino, de postbode die Limburg met Italië verbond in ‘Iedereen Beroemd’. Maar ook met zijn voorstellingen ‘Post!’, ‘Pallet’ en ‘Niets’ speelt hij op festivals in binnen- en buitenland. Het is de eerste voorstelling over een zeer specifieke sector, en ook voor het Jenevermuseum is het een première dat een voorstelling wordt gemaakt over jenever, zijn geschiedenis en erfgoed.