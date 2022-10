Kamer keurt herstelwet voor levensduurverlenging Doel 1 en Doel 2 goed

De plenaire vergadering van de Kamer heeft het licht op groen gezet voor de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2. Dat die kerncentrales langer openblijven is jaren geleden al beslist, maar het Grondwettelijk Hof trok er in 2015 een streep door, omdat er geen milieueffectenrapport of grensoverschrijdende bevraging was gebeurd.