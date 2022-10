Grote drukte aan de tankstations dichtbij de Franse grens door bevoorradingsproblemen in Frankrijk

Meer dan een week geleden is er een staking uitgebroken bij het brandstoffendepot van TotalEnergies in Duinkerke. De werknemers hebben daar de opslagplaats geblokkeerd omdat ze meer loon willen. Hierdoor komen heel wat Fransen in België tanken. Ook in Nieuwkerke bij Heuvelland schuiven er veel voertuigen met Franse nummerplaten aan. Soms zijn er zelfs lange files. Zaakvoerder Andy Cardinael: "Ik zag dat er iets niet normaal was. Het stopt niet, van 's morgens tot 's avonds is het erg druk."

Voor de pomphouders is het een goede zaak. Een maand geleden was de situatie nog omgekeerd. Toen staken veel Belgen de grens over om in Frankrijk te gaan tanken omdat het daar goedkoper was.