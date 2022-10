Paniek na virale foto op Twitter: worden vliegtuigvleugels hersteld met ducttape?

Berger benadrukt dat er geen enkel probleem is voor de veiligheid van passagiers. "Het is een cosmetisch probleem, maar ik begrijp natuurlijk dat klanten die naar buiten kijken en een vleugel vol klevers zien, zich vragen stellen. Vroeger was het inderdaad zo dat de verflaag op het aluminium ook een belangrijke beschermende functie had, maar dat is bij die nieuwe materialen niet meer het geval."