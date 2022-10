Duitsers verbruiken nog te veel gas: "Situatie kan ernstig worden als we verbruik niet aanzienlijk verminderen"

Duitsland is kwetsbaar voor de stijgende energiekosten omdat het tot voor kort erg afhankelijk was van Russisch gas. Het land zoekt koortsachtig naar nieuwe gasleveranciers om van Russisch gas af te geraken én om gasreserves aan te vullen om de winter door te komen. Gezinnen en bedrijven zijn aangemaand om hun gasverbruik terug te schroeven en energie te besparen nu de winter in zicht is.