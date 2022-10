Een actieplan en 450.000 euro Vlaamse subsidies voor het behoud van hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren

“Hoogstamboomgaarden zijn voor de natuur, voor het toerisme en voor ons erfgoed zeer waardevol. Het is een landschap dat we moeten koesteren. Het vormt de streekidentiteit van Haspengouw en Voeren en is belangrijk voor het toerisme en de biodiversiteit in de regio” zegt Ann Digneffe, directeur van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.