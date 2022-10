Gerecht vraagt opheffing parlementaire onschendbaarheid van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi

Begin vorig jaar startte het gerecht in de zaak El Kaouakibi een onderzoek naar feiten van valsheid in geschriften, het bedrieglijk niet voeren van een correcte boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, valsheid in informatica en externe en interne hacking.

In mei dit jaar werd dat gerechtelijk onderzoek afgerond. Het parket heeft op basis daarvan zijn eindvordering klaar en wil El Kaouakibi nu voor de correctionele rechter brengen. Daarvoor is de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi nodig en dus gevraagd.

De vraag om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen kwam gisteren in de late namiddag binnen bij Liesbeth Homans, de voorzitter van het Vlaams Parlement. Zij heeft daarop de Commissie Vervolgingen van het Vlaams Parlement samengeroepen die zich over de vraag zal buigen. Komende maandag komt die commissie een eerste keer samen. Uiteindelijk zal het voltallige parlement moeten stemmen. Maar het lijdt weinig twijfel dat de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi inderdaad zal worden opgeheven en dat kan relatief snel gaan, klinkt het.

Het is de raadkamer die uiteindelijk zal beslissen of El Kaouakibi zich effectief voor de strafrechter zal moeten verantwoorden. Die zitting staat gepland eind oktober. Sihame El Kaouakibi kwam begin vorig jaar in opspraak en stapte daarop zelf uit de partij Open VLD. Officieel is ze sindsdien onafhankelijk parlementslid, al is ze al een hele tijd afwezig wegens ziekte.