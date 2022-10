8 graden warmer dan gemiddeld: Groenland beleefde recordwarme septembermaand

De warme september in Groenland komt er na een relatief koude en natte zomer. Maar er volgde dus een stevig "nazomertje", waarbij het in september soms meer aanvoelde als in de maand juli. Tijdens het eerste weekend van september was er een echte warmtepiek, met de daarbijhorende hoge smeltcijfers voor de ijskap. Er was toen een dagrecord qua wegsmelten van de ijskap voor september.

Wetenschappers maken zich zorgen, want normaal gezien stopt het smeltseizoen op 1 september, terwijl het dit jaar nog een hele tijd doorging, zo blijkt uit verschillende datasets. Op het Summit Station werd overigens voor het eerst sinds het begin van de waarnemingen in 1989 een temperatuur boven nul graden gemeten in de maand september.