ModeMuseum Antwerpen opent jaar na valse start opnieuw met weekend vol expo's, gratis rondleidingen en workshops

Vanaf dit weekend is iedereen dus weer welkom. Op 8 en 9 oktober staan er heel wat activiteiten op het programma op maat van elke leeftijd, groep, interesse of agenda. Naast de vaste collectie zijn er 2 tijdelijke expo's te bezoeken. Je kan die ontdekken via gratis rondleidingen tussen 11 en 17 uur. Reserveren wordt aangeraden. Daarnaast zijn er ook workshops. "We hebben ook een wandeling in de stad uitgestippeld, een Fashion and Sustainability Walk."

Dit najaar gaat het MoMu ook samenwerken met de Arenbergschouwburg. "We organiseren 4 nocturnes, avondopeningen onder de naam "Night shift". Daarvoor nodigen we jonge makers en artiesten uit om aan de slag te gaan in onze hal met de thema's uit onze tentoonstelling "Mirror mirror"."