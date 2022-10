Hogeschoolstudenten worden "schoolcompagnon" van kwetsbare kinderen in Gent en Antwerpen

"Ik vind dat iedereen een kans verdient", begint Femke Leemans. Ze is studente orthopedagogie in Gent en was vorig schooljaar al 'compagnon' van een kindje uit een kwestbaar gezin. "Een jongetje van 9 jaar met een migratieachtergrond, hij was nog maar 6 maanden hier met z'n familie." Ook dit jaar wil Femke zich engageren voor het project, een initiatief van de vzw Kompanjon. Die zet zich in voor gelijke onderwijskansen, en meer specifiek voor kinderen die door de mazen van het net vallen. En daarvoor schakelen ze onder andere ook studenten in.