Hulpdiensten houden rampoefening in Heusden-Zolder: "Indrukwekkend om iedereen aan het werk te zien"

"Met deze rampoefening willen we de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten opnieuw op elkaar afstemmen", zegt vrijwillige brandweerman en coördinator Dimitri Reynders. "Om de zoveel jaar proberen we zo een grote oefening te organiseren zodat we kunnen testen of alles nog soepel verloopt en zaken kunnen ontdekken die nog beter kunnen. Het is ook de eerste keer sinds de coronacrisis dat we nog eens met zijn allen kunnen oefenen."