Brugse schaatspiste in Boudewijn Seapark gaat toch open ondanks extra energiekosten

Door de torenhoge energiekosten was het even niet zeker dat de schaatspiste zou openen. Het park investeerde in energiezuinige verlichting en bekijkt om het vriessysteem te optimaliseren. De prijs van een toegangsticket gaat wel omhoog: "Een schaatsbeurt zal nu elf euro kosten in plaats van negen. Daartegenover staat dat je opnieuw een volledige namiddag kunt schaatsen en op gelijk welk moment kunt toekomen. Tijdens de coronaperiode werd dat tot maximaal 200 personen per beurt beperkt. Er waren toen tijdsloten van 2 uur schaatsen met vaste starttijden." zegt commercieel manager Geertrui Quaeghebeur.