Topman Internationaal Atoomenergieagentschap bezoekt Kiev: "Kerncentrale van Zaporizja blijft Oekraïens, ondanks annexatie"

"Natuurlijk is de kerncentrale van Zaporizja een Oekraïense installatie", zei IAEA-topman Rafael Grossi tegen journalisten in Kiev. De directeur-generaal van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie was daar vandaag op bezoek en ontmoette ook de Oekraïense president Zelenski.

Rusland veroverde de kerncentrale in het zuiden van Oekraïne - de grootste in Europa - kort na de invasie. De centrale wordt al sinds maart bezet door Russische troepen, maar het Oekraïense personeel is er nog altijd aan de slag. Dat wil de Russische president Vladimir Poetin nu veranderen en daarom beval hij zijn regering gisteren om de controle over te nemen.

"Dit is een zaak van internationaal recht... we willen dat deze oorlog onmiddellijk stopt, en natuurlijk is het standpunt van de IAEA dat deze kerncentrale een Oekraïense faciliteit is", zei Rafael Grossi. De topman van de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties wilde verder geen commentaar geven op militaire ontwikkelingen.