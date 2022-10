Na de ontboezeming van Jan Jambon (N-VA) over te snel rijden: hoe belangrijk is het dat politici het goede voorbeeld geven?

Per ongeluk of niet, het was geen slimme zet, zegt An-Sofie Claeys in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Het enige wat ik goed vind, is dat hij eerlijk is geweest", zegt Claeys. "Het is goed dat hij niet liegt over wat hij doet, maar uiteraard, als minister-president van de Vlaamse regering, zeker tijdens een flitsmarathon, vind ik het geen goed idee om te zeggen dat je zelf af en toe bewust beslist om sneller te rijden dan mag."