Jambon geeft toe dat hij chauffeur "heel zelden" te snel laat rijden, verkeersexpert ontgoocheld: "Dit ondergraaft onze campagnes"

Dat Jambon nu dan wel zegt dat hij zijn chauffeur soms bewust te snel laat rijden, noemt De Dobbeleer "wrang". "Dat ondergraaft het draagvlak voor die campagne (de flitsmarathon, red.). Al te vaak wordt er vergoeilijkend gedaan over een paar kilometer per uur te snel rijden. Terwijl dat net het verschil kan zijn tussen veilig of onveilig rijden. Je moet ook niet vertragen voor die boete alleen. Het is belangrijk om te vertragen omdat je op die manier kwetsbare weggebruikers niet in gevaar brengt."