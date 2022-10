Jessa Ziekenhuis in Hasselt wil tiental huizen kopen voor bouw van nieuw ziekenhuis op campus Salvator

De huizen en de bouwgrond worden niet onteigend, maar het Jessa Ziekenhuis wil ze toch graag kopen en onderhandelt daar nu over met de betrokken eigenaars, verklaart woordvoerder Lieve Ketelslegers van het Jessa Ziekenhuis. "In 2021 hebben we ons eerste ontwerp van het nieuwe ziekenhuis voorgesteld. En nu wordt het masterplan concreter. Wegen en Verkeer wil het verkeer via de Voogdijstraat leiden, dat is de straat die parallel loopt met de snelweg. Maar zo'n ziekenhuis brengt natuurlijk veel volk op de been."