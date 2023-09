Jouw vraag over Brussel: Hoe werd de Brusselse passe-vite een miljoenensucces?

De eerste passe-vite maakte hun buurman Richard Dennis, een metaalbewerker. Mevrouw Simon kon niet wachten om het werktuig uit te testen en wat bleek, het werkte perfect! Dit voorwerp zou het werk van vele anderen in de keuken verlichten, dachten ze. Ze vroegen Dennis een paar passe-vites te maken en schreven zich in voor de handelsbeurs in Brussel van 1928. Met niet meer dan een tiental passe-­vites, trokken ze met een standje naar de Grote Markt waar ze hun modellen uitstalden.



Hun durf loonde. De passe-vites waren meteen uitverkocht en ze kregen er zelfs honderden bestellingen bij. Ze hadden duidelijk ingespeeld op een gemis dat bij velen in de keuken aanwezig was. Samen met hun buurman liet het koppel de passe-vite in productie gaan en starten ze zelfs een fabriek op, die de naam Simon & Dennis kreeg. Uiteindelijk produceerden ze door de jaren heen vijf miljoen passe-vites.



Maar anderen roken het succes. Ondanks hun patent op het product, kopieerden verschillende bedrijven hun idee. Er volgden rechtszaken in binnen- en buitenland. Die concurrentie deed hen uiteindelijk de das om. Daarenboven was er de opkomst van de elektrische toestellen, zoals de staafmixer in de jaren vijftig. In 1978 ging het bedrijf failliet.