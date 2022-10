Juridisch advies voor 20 euro? Het kan bij de nieuwe Wetswinkel in Antwerpen

Familiezaken, huurkwesties of problemen met een factuur, het zijn allemaal dingen die vrijwilligster Gil Van Buggenhout voorbij ziet komen in de Wetswinkel. “In de meeste gevallen zijn wij er vooral om mensen gerust te stellen”, zegt ze. “Maar we staan hen ook bij met advies. Dat gaat van een brief schrijven, tot met iemand gaan praten of inderdaad juridische stappen zetten.”

De Wetswinkel werd opgericht in de jaren 80 en groeide uit tot een vrijwilligersorganisatie met afdelingen in twaalf steden in Vlaanderen. Er is er al eentje in Merksem, maar nu komt daar dus ook een in het centrum van Antwerpen bij. “Wij zijn geen advocatenbureau”, zegt Gil. “Heel vaak is het eerste advies van een advocaat niet gratis, en kan het zelfs oplopen tot 100 euro.” Het advies in de Wetswinkel blijft daarom beperkt tot de eerste lijn en gebeurt in de vorm van een laagdrempelig gesprek.