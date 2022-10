Kans op ernstige droogte in de zomer is vandaag 20 keer groter dan eeuw geleden

Voorbije zomer was een van de warmste ooit in Europa. Maar ook China en de VS kregen te maken met uitzonderlijke hittegolven. Zulke hitte droogt de bodem diep uit, tot een meter onder de oppervlakte, waar planten met hun wortels water halen. Wanneer die zone wordt aangetast, spreken we van een "agrarische" of "ecologische" droogte.