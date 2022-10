Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept scholen op om deel te nemen aan nationale klimaatmars in Brussel op zondag 23 oktober

Op zondag 23 oktober wandelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook mee in de nationale klimaatmars. En het roept zijn scholen op om met de klas of met de school op die dag naar Brussel af te zakken.

Op die manier hoopt het katholiek onderwijs ook te vermijden dat leerlingen en leraren op vrijdag 21 oktober spijbelen voor het klimaat. "Het blijft ons standpunt dat we klimaatspijbelen niet zomaar kunnen aanmoedigen", zegt Boeve, "vandaar dat we met de scholen zelf projecten opzetten, en lessen over het klimaat geven. En wie ook op straat wil komen, roepen we op om zondag mee te stappen in de nationale klimaatmars."