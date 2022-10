Lage-emissiezone zorgt voor minder vervuilend wagenpark in Brussel

Globaal gezien is het aandeel dieselvoertuigen gedaald tot onder de 40 procent in 2022, terwijl het 62 procent bedroeg voor de oprichting van de LEZ. Deze daling is in het voordeel van de benzine-, hybride en elektrische voertuigen. Ongeveer 50 procent van de auto's die in het Brussels Gewest rondrijden is benzine, bijna 8 procent hybride en iets meer dan 1 procent elektrisch. Wat bestelwagens betreft, blijft het aandeel van diesel in dit stadium dominant, ondanks een lichte toename van benzinemotoren en elektrische motoren.