Living Tomorrow-toren in Vilvoorde bijna klaar: "Laat zien hoe we wonen, werken en leven in de toekomst"

De toren van Living Tomorrow in Vilvoorde is, zelfs nu hij nog in de stellingen staat, op z’n minst indrukwekkend te noemen. Het gebouw telt 12 verdiepingen en is met zijn 49 meter hoogte zichtbaar vanop de Brusselse Ring. Als het van Living Tomorrow, het bedrijf achter het imposante gebouw, afhangt, is dit een blik op de toekomst.