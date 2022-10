Luc Haekens bezoekt Erasmusstudenten in nieuwe reeks: "Eigen dochter gaat van Scherpenheuvel-Zichem naar Edinburgh"

Haekens zegt te ondervonden hebben hoe hard Erasmusstudenten werken: "Mensen hebben wel eens het idee dat je als student in het buitenland alleen feest. Dat is helemaal niet waar. Dat zag ik bijvoorbeeld bij een meisje uit Tienen dat een erg zware stage liep bij een computerbedrijf in New York."

"Elif en Talia, twee studentes vroedkunde uit Heusden-Zolder en Genk, studenten van hogeschool PXL, waren nog maar net aangekomen bij het ziekenhuis in Gambia, toen ze moesten helpen bij een bevalling. Dat was heel heftig, want het kindje was doodgeboren. Ik kan me goed inbeelden dat ze op dat moment weer wilden vertrekken, maar ze zijn gebleven. Dat zal me altijd bijblijven."