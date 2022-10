Man komt om het leven bij botsing tussen twee speedpedelecs op rotonde in Genk

Rond half zeven botsten de twee speedpedelecs op de rotonde tussen de Henri Fordlaan en de Kaatsbeek in Genk. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. "Om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van het ongeval hebben we een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd, het fietspad is tijdelijk afgesloten om het onderzoek te kunnen voeren", bevestigt Pieter Strauven van het parket Limburg.