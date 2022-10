Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil sociale dumping aparte plaats geven in strafwetboek

"We doen al heel wat om sociale fraude te bestrijden." Dat zei federaal minister Frank Vandenbroucke in "Terzake". Veel inspecteurs in het veld zijn gefrustreerd en noemen de inspecties van de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) dweilen met de kraan open. Maar de minister belooft beterschap. "We willen meer mensen inzetten op het terrein en hebben meer mensen aangenomen. In totaal hebben we nu 58 inspecteurs. Deze regering zet sterk in op die mensenhandel. We hebben een parlementaire commissie die daarop focust en een centraal meldpunt. Daarnaast heeft de federale gerechtelijke politie heel wat mensen die mensenhandel bestrijden."