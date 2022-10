Bronnen binnen VS-inlichtingendienst: "Oekraïense regeringsleden gaven opdracht voor bomaanslag op dochter van omstreden Russische nationalist"

Aleksandr Doegin is een belangrijke Russische filosoof en een bekende figuur binnen het Kremlin, het werkpaleis van de Russische president. Doegin begon als politiek commentator bij een Russische televisiezender en werkte in de jaren 90 een tijdje in de Russische Doema - het lagerhuis van het parlement - waar hij zich boog over geopolitieke vraagstukken.

Een directe adviseur van de president is hij zeker niet, maar hij is wel de bekendste aanhanger van een ultranationalistisch gedachtegoed dat invloed heeft op het Kremlin. Doegin pleit al jaren voor een grootschalige inval in Oekraïne en is een voorvechter van het neo-Eurasianisme, de droom om een nieuw, groter Rusland te creëren dat relevant is in de wereldpolitiek. Hij verzet zich ook tegen het liberalisme, verschillende uitspraken van hem worden als fascistisch bestempeld.

Ook Doegins dochter Darja, een journaliste, was een fervent voorstander van de Russische invasie van Oekraïne. Beiden staan (of stonden) al sinds 2015 op sanctielijsten van de VS, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.