MUG van AZ Delta Torhout rijdt over vluchtheuvel op weg naar interventie en is volledig vernield

De MUG-wagen reed pal over de vluchtheuvel waardoor de auto vier lekke banden kreeg. Door de forse botsing klapten de airbags van de wagen uit. Ook aan de bodemplaat van de auto is er heel wat schade. De Volvo kwam uiteindelijk enkele tientallen meters verder tot stilstand. Er waren gelukkig geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De spoedarts en de verpleegkundige zijn ongedeerd. De MUG van AZ Delta campus Roeselare werd onmiddellijk ingeschakeld om de interventie over te nemen.

Na het ongeval kwam de politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Op de vluchtheuvel is nu een oranje verkeerskegel aangebracht. Het ziekenhuis in Torhout ondervindt geen hinder van het ongeval. Er is altijd een reservewagen beschikbaar. AZ Delta telt vier MUG-wagens voor drie campussen met een spoeddienst.